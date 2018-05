“Ancora insieme nel nome della storica maglia bianca che fa battere forte il cuore di un’intera città”!

Lo Spezia Calcio e Acerbis hanno annunciato il rinnovo del contratto di sponsorizzazione tecnica iniziato tre anni fa. Una partnership soddisfacente da ambo le parti prolungata per altri 3 campionati con scadenza nel 2021.

Nel corso della conferenza stampa queste sono state le parole di Lorenzo Ferretti, responsabile marketing dello Spezia Calcio: “Sono felice di poter dire che il connubio con Acerbis andrà avanti per altre tre stagioni, perchè si tratta di un passo importante sia sotto il punto di vista organizzativo che commerciale ed il tutto poggia su basi solidissime. In Acerbis abbiamo trovato un vero e proprio compagno di viaggio e parte dei successi di Spezia Academy e dello Spezia Store e sicuramente frutto della proficua collaborazione con l’azienda lombarda, sempre particolarmente attenta alle nostre necessità e pronta a soddisfarle rapidamente, oltre che nel miglior modo possibile. Inoltre siamo pienamente soddisfatti dell’andamento commerciale perchè in una città medio-piccola come la nostra, il merchandising ha raggiunto numeri da grande ed il nostro obiettivo resta quello di migliorarsi ulteriormente. La maglia 2018-2019? Non è facile lavorare su una maglia la cui tipicità è il colore bianco ed innovarla stagione dopo stagione, ma in questo dobbiamo ringraziare Acerbis per la disponibilità ed il supporto, con l’azienda lombarda sempre alla ricerca di temi innovativi, mantenendo allo stesso tempo la tradizione cara ai nostri tifosi ed al Club”.

Lo scorso anno abbiamo avuto l’opportunità di diventare aquilotti per un giorno, scoprendo una realtà seria e organizzata con tanta voglia di ambire a palcoscenici più prestigiosi. E chissà se sarà proprio Acerbis ad accompagnare gli spezzini all’appuntamento con la storia.