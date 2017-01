A volte non è semplice digerire le colorazioni del calcio moderno, probabilmente gli appassionati di adidas non sempre sono soddisfatti dei colori vivaci delle loro scarpe da calcio preferite. Oggi però è uno di quei giorni in cui gran parte degli amanti del binomio “calcio e tre strisce made in Germany” faranno salti di gioia.

Adidas presenta il Black Pack che vede le scarpe ACE 17, X 16 e COPA 17 nella colorazione più tradizionale possibile: base nera con le tre strisce iconiche di adidas in bianco, solo le ACE 17 hanno delle finiture metalliche.

ACE 17 Black Pack

L’abbinamento tradizione ed innovazione è di sicuro uno tra i più amati al giorno d’oggi; i vantaggi sono evidenti e semplici, anche i più fedeli ai colori sobri e classici, che hanno fondato questo sport, possono avvicinarsi senza timore ai prodotti più moderni.

L’altro valore aggiunto è che queste scarpe sono in qualche modo “eterne”, perché non collocabili in uno spazio temporale definito dai piani marketing del brand in quanto non sono indossate dai giocatori (a meno di richieste esplicite, non saremmo sorpresi di vederle comparire in una puntata del Photoboots).

Non è bello ritrovarsi con uno scarpino “proprio”?

X 16 Black Pack

Da sottolineare come nel pacchetto Black di adidas non sia presente uno dei prodotti della “scuderia” disponibile per il calcio, le MESSI 16. Questo perché il fenomeno argentino segue una linea di colori e collezioni tutte sue, indipendenti dagli altri modelli. Vi sarebbe piaciuto vedere “la Pulce” con un look total black ai piedi?

COPA 17 Black Pack

Tutti i prodotti adidas Black Pack, con suole FG ed SG da adulto e bambino, saranno disponibili a breve su SoccerHouse24 in tutte le fasce di prezzo.