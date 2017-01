Poco meno di una settimana fa adidas Football aveva presentato il primo prodotto della collezione Blue Blast, le ACE17, nelle versioni dedicate al calcio con PureControl, al calcetto con PureControl TF ed infine alla strada, con la ACE17.1 Tango.

Oggi la collezione è finalmente completa, con tutte le tipologie di scarpe da calcio che vengono svelate e messe in commercio: X16, MESSI16 e COPA17. Vi ricordiamo che tutti i prodotti del Blue Blast sono disponibili da oggi in tutte le versioni (adulto, bimbo, economico, in tutti i piattisuola) su SoccerHouse24.com

X16

Lo scarpino dedicato ai giocatori che creano il chaos in campo, che sono causa ed effetto del risultato grazie alle loro giocate, si vestono di blu, come la collezione fa capire, unito ad un rosa sfumato che è presente nel tallone.

Questo per tutte e tre le versioni, Stadium, Cage e Street. Le caratteristiche degli scarpini restano le medesime che abbiamo apprezzato fino ad oggi, sottolineando ancora una volta che se cercate un prodotto leggero, morbido e confortevole, le X16 fanno al caso vostro.

COPA17

Tutta la linea COPA17, dallo stadio alla strada, ha un unico comune denominatore: classe unita al comfort. La colorazione Blue Blast tinge di azzurro la tomaia mettendola a contrasto con il bianco del tallone e dell’intersuola (per la street).

La COPA17 si presenta come uno scarpino ridisegnato per il calcio di oggi, mantenendo le caratteristiche e la qualità nel pellame di sempre. Ne guadagna ulteriormente la leggerezza, grazie ai nuovi materiali della suola, oltreché il tocco di palla.

MESSI16

E’ sicuramente il prodotto più “fuori dall’ordinario” di tutto il pack, ma di dubbi ne avevamo pochi vista la qualità del testimonial principale, sicuramente un giocatore assolutamente non comune e mai banale.

La colorazione Blue Blast non cambia in nessun modo tomaia, suola e struttura delle MESSI16, c’è da dire che questo prodotto si colloca nella graduatoria dei 2-3 qualitativamente più interessanti del mercato. Perché? Materiale tomaia, trazione e leggerezza ed elasticità della tomaia.

ACE17

Vi avevamo già presentato la collezione ACE17 Blue Blast, ma ci tenevamo a mostrarvele di nuovo, anche per avere la visione totale del pacchetto Blue Blast.

A partire dalle PureControl fino ad arrivare alla Tango (che può essere utilizzata anche come scarpino “comodo” al pari di una sneakers) ACE17 fa un altro passo significativo nella direzione della ricerca della qualità con il nuovo “collar” ed alla tecnologia Boost posizionata all’interno delle scarpe della collezione.

Le vedremo in campo questo weekend (anche se i realtà qualcuno si è anticipato già indossandole il turno precedente) ai piedi dei professionisti di tutta Europa. La vostra superficie di gioco preferita? ACE, X, MESSI o COPA?