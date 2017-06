La nuova collezione “Dust Storm” ha iniziato a svelarsi grazie all’uscita di Nemeziz 17 che vi abbiamo presentato qualche giorno fa. Adesso, in procinto di vederle in campo nella finalissima di Champions League tra Juve e Real, la collezione di scarpe da calcio si completa con tutti i modelli disponibili.

Oltre a Nemeziz appunto, scopriamo X, Ace e Copa. Ogni scarpino ha la propria identità e soddisfa specifici requisiti, ma procediamo per gradi.

Iniziamo col soffermarci su ACE17, perché è l’unico scarpino che resta completamente invariato e cambia solo nel colore. Bianco nella parte frontale e nero nel tallone per una linea molto elegante nella nuova colorazione Dust Storm.

Le Copa invece, che adottano il bianco per la tomaia e l’azzurro per la suola, sono l’unico dei 4 prodotti del pacchetto che non ha testimonial in campo che le indossano. L’innovazione e la voglia di prodotti estremi non le fa essere un prodotto molto scelto tra i professionisti, al contrario apprezzatissime dai consumatori.

Citazione a parte per le X17+ PureSpeed; infatti lo scarpino a colpo d’occhio può sembrare il medesimo che non ha subito nessuna variante rispetto alla precedente versione. Invece, pur mantenendo una struttura analoga alle X16 (questo discorso vale per tutta la linea X), si rivelano notevolmente migliorate.

La nuova tomaia garantisce un grip migliore con la palla ed è maggiormente rinforzata. La calzata, pur restando quella di X alla quale vi siete affezionati, risulta ancora più confortevole, merito della struttura interna ancora più votata alla comodità assoluta.

