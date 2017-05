Come si fa ad innovare, trovare nuove ispirazioni, fissare nuovi obiettivi? Adidas risponde nella maniera più semplice possibile: creando e immettendo sul mercato prodotti come adidas Nemeziz 17+, lo scarpino ideato sulla base del taping elastico per ottenere stabilità e agilità di movimenti. Senza bisogno di lacci.

Di fronte ad un forte cambiamento come Nemeziz, che va a sostituire il modello “Messi”, ci poniamo questa domanda: per quale tipologia di atleta è pensato questo scarpino? La risposta sono i giocatori che, come abbiamo visto nei recenti giorni, la indosseranno.

Firmino, Perotti, Draxler, Insigne, Renato Sanches, Lucas Vazquez e naturalmente Leo. Sono i più rappresentativi, ma rendono l’idea su che direzione si sia andati pensando a Nemeziz. Giocatori che uniscono tecnica all’agilità, senza dimenticare un innato spirito nell’essere creativi in campo.

Andiamo nello specifico ad analizzare questo nuovo prodotto: l’idea di creare una fascia elastica che avvolgesse il piede perfettamente, ma regalasse anche facilità nei movimenti è tradotto con l’AgilityBandage, un vero e proprio “bendaggio” fasciante al piede.

Suola TorsionFrame e AgilityKnit 2.0 creano una sinergia che dovrebbe (perché ci riserviamo di testarle per voi) regalare grande feeling con il pallone unito alla facilità nei cambi di direzione ed accelerate in campo.

Ovviamente il giocatore attraverso il quale lo sviluppo della scarpa è stato effettuato a “braccetto” è sicuramente Messi, lui stesso ha dichiarato: “In campo devi essere imprevedibile e devi farlo nel minor tempo possibile”, e continua “per fare questo devi essere davvero sereno con le tue scarpe ai piedi, Nemeziz è esattamente quello che intendo per feeling con la scarpa“. Sicuramente Leo, ma siamo sicuri che potresti fare la differenza anche in ciabatte.

adidas Nemeziz 17+ sarà disponibile da oggi 26 Maggio solo da rivenditori selezionati, come il nostro store di riferimento SoccerHouse24.