Novembre 2015, qualcosa cambia. Ozil, Rakitic, Pogba ed altri professionisti ricevono uno scarpino da calcio completamente nero, senza lacci. Ecco, da quel giorno è iniziata una nuova fase per adidas, una fase in cui ACE è divenuta protagonista del mercato delle scarpe da calcio.

Ma da quel giorno, passando per febbraio 2016 (prima volta in vendita), per gli europei col Mercury Pack fino alla ACE17 del Red Limit del dicembre appena trascorso, cosa è veramente cambiato?

Molte delle risposte alle vostre domande sono nel video che paragona le ultime due uscite in ordine di tempo, la ACE17+ PureControl Blue Blast (adesso nei campi) e proprio la Red Limit ACE17+, nome analogo, ma con delle differenze sostanziali.

Non ci perdiamo in ulteriori chiacchiere e vi lasciamo alla recensione, ricordandovi che per qualsiasi dubbio o curiosità non dovete far altro che chiedere.