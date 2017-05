Nonostante la delusione per la recente retrocessione in Lega Pro, il Pisa è già al lavoro per la prossima stagione. Il primo passo del presidente Corrado è stato l’accordo quadriennale con Sport 3000, un rivenditore specializzato che si occuperà di fornire ai nerazzurri i nuovi kit da gioco marchiati adidas.

Le tre strisce solcheranno per la prima volta le maglie del Pisa, un brand prestigioso per risalire la china e puntare subito al ritorno in Serie B.

Come dichiarato dalle prime battute dopo l’insediamento, la volontà della nuova società è quella di dar vita a un progetto ambizioso che porti il Pisa ai vertici, dentro e fuori dal campo.

Appuntamento alla presentazione delle nuove maglie prevista nel corso dell’estate, cosa ne pensate della scelta del Pisa?