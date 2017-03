Come sempre, il finale di stagione regala sempre prodotti dai toni accesi e colori “caldi”. Dopo il Blue Blast presentato a fine gennaio, adidas Football lancia TurboCharge la nuova colorazione per tutte le versioni di scarpe da calcio e calcetto.

La nuova collezione è prevista per tutti gli scarpini della scuderia, ACE17, X16, MESSI e COPA. La collezione gioca con le tonalità del verde per ACE ed X, mentre abbiamo base nera su COPA ed un color “rame” più metallizzato sui prodotti legati al silo MESSI.

adidas ACE17 TurboCharge

Le caratteristiche tecniche degli scarpini sono le medesime per tutti e 4 i silo della casa tedesca. ACE17 è la linea aggiornata più di recente e rappresenta al meglio il concetto “From Stadium to Street”. ACE17+ PureControl è disponibile con suola FG e TF e coniuga la tecnologia boost a quella laceless.

ACE17+ Street si differenzia innanzitutto per il colore (grigio con inserti bianchi) ed un look adatto a indossarle in ogni occasione. La tomaia in Primemesh regala una calzata avvolgente e si unisce all’intersuola boost per un comfort assicurato.

La collezione TurboCharge

Le specifiche di X16+ PureChaos restano le stesse, così come per COPA e MESSI. Ma se X si allinea per tonalità e colori a ACE, COPA e MESSI vanno braccetto invertendo le basi colore delle due tomaie.

Infatti lo scarpino in pelle di adidas ha base nera e le tre strisce iconiche marroni, ideali per chi preferisce uno scarpino tradizionale. Si presenta con questo colore metallico che ricorda il rame la nuova MESSI PureAgility, completata dalla calza in techfit nera e strisce ed inserti sempre di colore nero. Tomaia in AgilityKnit e suola traction ottima anche su terreni leggermente bagnati.

Tutti i prodotti adidas Football TurboCharge saranno disponibili su SoccerHouse24 dal 31 Marzo.