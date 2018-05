In vista della finale di Champions League fra Real Madrid e Liverpool, adidas ha lanciato sul mercato le nuove X 18+ del pacchetto Energy Mode, la collezione che sarà protagonista al Mondiale 2018 in Russia.

Le scarpe da calcio X 18+ sostituiscono le precedenti X 17+ Purespeed e presentano una novità assoluta per questo silo: la tomaia è senza lacci.

L’estetica richiama la mitica F50, la scarpa per eccellenza votata alla massima velocità. Non è un caso se anche la X 18+ è un modello rivolto a chi fa della rapidità la sua arma principale, la nuova struttura è leggera e minimalista per accompagnare gli scatti più veloci.

La tomaia come detto in apertura non presenta più i lacci nella versione X 18+, mentre saranno regolarmente al loro posto nel modello X 18.1. Il nuovo collare a taglio basso, denominato Claw Collar, è realizzato con un materiale leggermente elasticizzato per agevolare il momento della calzata, ma al tempo stesso garantisce la stabilità del piede anche per merito dei cuscinetti interni che poggiano sui tendini posteriori e del tallone sagomato in 3D.

Il resto della tomaia è in SkeletalWeave, un rivestimento composto da filati leggeri e ultrasottili che si mantengono compatti per evitare un’eccessiva sformatura.

Rinnovata anche la suola che ora prende il nome di Speedframe e presenta quattro tacchetti conici sul retro e sette tacchetti triangolari davanti per offrire la massima aderenza durante le accelerazioni improvvise.

“I Mondiali rappresentano il punto più alto nella carriera di un calciatore. Per noi designer, la sfida sta nel produrre una scarpa che sottolinei le doti naturali di questi atleti incredibili in una delle vetrine sportive più importanti al mondo. Con Energy Mode X18+, abbiamo realizzato un modello leggerissimo dal profilo minimalista, capace di rimuovere le barriere tra piede e pallone, pur garantendo – anche nelle azioni più rapide – quel tocco e quel supporto senza pari a cui i giocatori più esplosivi non potrebbero mai rinunciare. Confermandoci veri e propri pionieri nel mondo del footwear, crediamo che questo prodotto possa aprire nuovi orizzonti per i calciatori: siamo impazienti di vederli all’opera in Russia”, ha dichiarato Sam Handy, Vice-President of Design di adidas.

In aggiunta alla versione Stadium da calcio, la nuova X 18+ sarà disponibile anche nel formato Cage da calcetto e Street per il tempo libero.

Numerosi saranno i calciatori che indosseranno le X 18+ nell’imminente finale di Champions League e soprattutto al prossimo campionato del mondo in Russia. Tra questi citiamo Momo Salah, Luis Suarez, Marcelo, Diego Costa, Thomas Muller, Gabriel Jesus, David De Gea e N’Golo Kante.