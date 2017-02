Funziona l’e-commerce calcistico in Italia?

A distanza di tre anni abbiamo replicato l’analisi degli store online della Serie A che allora tanto fece discutere. La situazione generale è lievemente migliorata, ma permangono alcune criticità. La più grave riguarda il Crotone e il Pescara che non dispongono ancora di un negozio ufficiale sul web.

Analisi merchandising Serie A 2016-2017

Abbiamo preso in oggetto la presenza di uno store ufficiale, i prezzi delle maglie, la possibilità di personalizzarle con nome, numero e toppa, infine i tempi di risposta del servizio clienti tramite e-mail. Ecco la tabella con tutti i risultati.

SQUADRA STORE PREZZI MAGLIE PERSONALIZZAZIONE PATCH LEGA SERVIZIO CLIENTI

E-MAIL

ATALANTA 75 €

15 €

5 € 5 €

< 24 ore 24 ore

BOLOGNA 79 €

15 € 15 €

5 € 5 €

< 24 ore 24 ore

CAGLIARI 76,90 €

15 € 15 €

5 € 5 €

Nessuna risposta Nessuna risposta

CHIEVOVERONA CHIEVOVERONA 60 €

6 € (giocatore)

8 € (personale) 6 € (giocatore)8 € (personale)

2,50 € 2,50 €

Nessuna risposta Nessuna risposta

CROTONE CROTONE

EMPOLI 69 €

10 € 10 €

< 24 ore 24 ore

FIORENTINA 79 € – Replica 120 € – Authentic

15 € 15 €

5 € 5 €

> 48 ore > 48 ore

GENOA 75 €

(senza sponsor)

13 € 13 €

gratis gratis

< 24 ore 24 ore

INTER INTER 86 € – Replica 121 € – Authentic

15 € 15 €

5 € 5 €

> 48 ore

JUVENTUS JUVENTUS 89,95 € – Replica 119,95 € – Authentic

15 € (giocatore)

20 € (personale)

5 €

< 24 ore

LAZIO LAZIO 85 €

15 € 15 €

5 € 5 €

24-48 ore 24-48 ore

MILAN MILAN 89,95 € – Replica 119,95 € – Authentic

15 €

5 €

< 24 ore

NAPOLI NAPOLI 89 €

10 € (solo giocatori)

Nessuna risposta

PALERMO PALERMO 60 €

15 € 15 €

5 €

24-48 ore 24-48 ore

PESCARA PESCARA

ROMA ROMA 86 € – Replica 121 € – Authentic

15 €

5 €

< 24 ore

SAMPDORIA SAMPDORIA 75 €

15 €

Nessuna risposta Nessuna risposta

SASSUOLO SASSUOLO 85 €

15 € (giocatore)

(personale su rich.) 15 € (giocatore)(personale su rich.)

5 €

< 24 ore

TORINO TORINO 85 €

(+sponsor 4 €)

15 € 15 €

6 € 6 €

< 24 ore 24 ore

UDINESE UDINESE 85 €

(+sponsor 5 €)

10 € (giocatore)

15 € (personale) 10 € (giocatore)15 € (personale)

5 € 5 €

< 24 ore

I prezzi delle maglie da calcio

Per acquistare una maglia si spendono in media 79,43 €, in aumento del 5,76% rispetto all’analisi del 2013. Fiorentina, Inter, Juventus, Milan e Roma sono gli unici club a commercializzare due versioni a prezzi differenti, la Replica e l’Authentic. Quest’ultima è identica a quella indossata in campo dai calciatori.

Le maglie più care sono quelle di Juventus e Milan che arrivano a 89,95 €, ma se volete acquistare una maglia Authentic ecco che l’Inter e la Roma balzano in testa con 121 €.

Le divise più economiche sono quelle di ChievoVerona (confermato al primo posto) e Palermo a 60 €.

Le personalizzazioni delle maglie in Serie A

Partiamo da una buona notizia, in tutti gli store è possibile aggiungere nome e numero dei calciatori con un sovrapprezzo che oscilla dai 6 € (Chievo) ai 15 €. Se però vogliamo stampare il nostro nome si arriva a pagare 20 € sullo store della Juventus, mentre il Napoli pare che non permetta questo tipo di personalizzazione (abbiamo chiamato il call center, ma si occupa solo delle spedizioni e l’assistenza via e-mail non ha risposto).

Patch Serie A Tim

Il Genoa è l’unico club ad includere la patch ufficiale della Serie A nel prezzo d’acquisto della maglia. Per tutti gli altri l’applicazione costa da 2,50 € a 6 € (Torino). Negli store di Napoli e Sampdoria manca l’opzione per aggiungere la toppa durante l’acquisto.

Servizio Clienti

Croce e delizia di ogni attività commerciale, anche stavolta è qui che si riscontrano i maggiori problemi. A distanza di 10 giorni non abbiamo ricevuto una risposta da Cagliari, ChievoVerona, Napoli e Sampdoria.

In larga parte i customer care hanno replicato in 48 ore lavorative, cartellino giallo per Inter e Fiorentina che hanno sforato i due giorni.

Il confronto con Bundesliga, Liga e Premier League

Come ci aspettavamo tutte le squadre dei massimi campionati di Inghilterra, Spagna e Germania posseggono uno store ufficiale online. In merito ai prezzi delle maglie in testa c’è la Bundesliga con una media di 80,78 €, l’unica a superare la Serie A.

Più indietro la Liga con 72,26 €, chiude come sempre la Premier League con 62,05 €. Gli unici club che vendono maglie a prezzi ben sopra la media inglese sono Chelsea (90 €), Manchester City (85 €) e Manchester United (90 €).

Conclusioni

La situazione generale è in miglioramento, per quanto sia molto grave che ci siano ancora squadre senza un negozio online in Serie A (e aspettate di vedere il disastro della Serie B). L’investimento necessario non è così oneroso per società abituate a spese ben maggiori, inoltre è possibile affidarsi ad aziende esterne come fanno la maggior parte dei club.

Il capitolo prezzi resta una nota dolente, l’Italia è uno dei paesi più cari d’Europa e il primato della Germania va relazionato allo stipendio medio tedesco che è di gran lunga superiore al nostro. Con la tassazione attuale, la misera lotta alla contraffazione e la “cultura” italiana nel non acquistare prodotti originali, sarà comunque difficile invertire il trend al rialzo.

Qual è la vostra esperienza d’acquisto nei negozi ufficiali della Serie A?