Dopo l’analisi sugli store ufficiali della Serie A, nella quale abbiamo evidenziato un lieve miglioramento rispetto al passato, abbiamo preso in esame i negozi online di tutti i club della Serie B. Il responso, lo scriviamo subito, è a dir poco drammatico.

Basti considerare che su 22 squadre ben 11 non hanno uno store virtuale con le maglie della stagione attuale in vendita. Caso particolare quello del Vicenza che si affida al sito dello sponsor tecnico Macron dove è possibile acquistare solo pochi prodotti. Anche il Perugia sfrutta lo spazio di FG Sport, ma con una gamma di prodotti completa.

Analisi store Serie B 2016-2017

SQUADRA STORE PREZZI MAGLIE PERSONALIZZAZIONE PATCH LEGA SERVIZIO CLIENTI

E-MAIL

ASCOLI

AVELLINO 69,90 € 10 € Lega 5 €

Rispetto 5 €

< 24 ore 24 ore

BARI





BENEVENTO

BENEVENTO

BRESCIA

BRESCIA 65 € 10 € Lega + Rispetto 5 €

< 24 ore

CARPI

69 € 10 € Lega + Rispetto 5 €

< 24 ore 24 ore

CESENA



Store non aggiornato

24-48 ore

CITTADELLA

35 € 5 € Lega + Rispetto gratis

< 24 ore

FROSINONE

FROSINONE

Store non aggiornato

< 24 ore

HELLAS VERONA

HELLAS VERONA 75 € 15 € Lega + Rispetto 5 €

< 24 ore

LATINA LATINA

NOVARA

NOVARA

PERUGIA

PERUGIA 51 € 6 € Lega 6 €

Rispetto 4 €

Nessuna risposta

PISA

PISA

PRO VERCELLI

PRO VERCELLI

SALERNITANA

SALERNITANA 58,90 € 10 €*

> 48 ore

SPAL

SPAL

SPEZIA

SPEZIA



TERNANA

TERNANA 85 €

13 € Lega + Rispetto 7 €

Nessuna risposta

TRAPANI

TRAPANI 59 € 15 € (solo giocatore)

Gratis per le maglie personalizzate

< 24 ore VICENZA 75 €

< 24 ore VIRTUS ENTELLA 69 € 6 € Lega + Rispetto gratis

< 24 ore

I prezzi

Il costo di una maglia della serie cadetta è in media di 64,70 €, la più cara è quella della Ternana a 85 € (prezzo di listino, al momento è sceso a 75 €).

Da evidenziare i soli 35 € del Cittadella che vince per distacco il premio della maglia più economica.

Stampa di nome e numero

Ad eccezione del Vicenza in tutti gli store è possibile personalizzare le casacche con nome e numero. Il Trapani stampa solo il nome dei calciatori, mentre è da segnalare che sullo store della Salernitana manca l’opzione nella scheda prodotto, è indispensabile contattare il servizio clienti.

La più economica rimane il Cittadella che stampa la personalizzazione con soli 5 €, le più care sono invece Hellas Verona e Trapani con 15 €.

Patch Lega B e Rispetto

La politica sulle toppe ufficiali del campionato è molto variegata, Salernitana e Vicenza non danno la possibilità di averle sulle maglie, mentre Cittadella, Trapani e Virtus Entella le offrono gratuitamente.

Le più care sono Avellino e Perugia con 10 € per avere entrambe le patch sulle maniche.

Servizio Clienti

Uno dei punti cardine di ogni attività commerciale è l’assistenza clienti, spesso sottovalutata in molti store online. Non abbiamo ricevuto una risposta tramite e-mail da Perugia e Ternana, in ritardo invece la Salernitana che ha replicato dopo più di 48 ore.

Nota positiva per Cesena e Frosinone che pur avendo uno store in manutenzione hanno replicato con una buona tempistica.

Il confronto con l’estero

Abbiamo preso in analisi la seconda serie dei campionati di Francia, Germania, Inghilterra e Spagna. Su 84 squadre solo il Nimes (Ligue 2) e il Sandhausen (2. Bundesliga) non hanno uno store attivo, a conferma dell’arretratezza del calcio italiano.

Riguardo il prezzo medio delle maglie in testa c’è la 2. Bundesliga con 72,01 €, seguita dalla Ligue 2 con 64,04 €. Più indietro la Segunda Division con 58,44 €, chiude la Championship a 57 €.

Conclusioni

A malincuore non possiamo non evidenziare le gravi lacune della serie cadetta, in particolare se messe a confronto con l’estero. Gli scarsi introiti dal merchandising in Italia sono influenzati dalla contraffazione, comunque minore in Serie B, da una tassazione sfavorevole e da una cultura calcistica differente.

Tutti questi aspetti però cozzano con l’assenza di un canale di vendita, se manca la base è inutile fare tanti discorsi.

Voi cosa ne pensate? Raccontateci le vostre esperienze d’acquisto online e negli store della Serie B.