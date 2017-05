E’ veramente difficile associare un prodotto, un brand ad un solo professionista. Al giorno d’oggi infatti, molti atleti creano un loro brand per essere “riconoscibili” non avendo la forza che probabilmente alcuni atleti avevano nel passato. Basta infatti dire David Beckham per pensare ad adidas Predator ed è assolutamente indiscutibile per tutti, fan e non.

Oggi nel giorno del suo 42° compleanno, adidas rilascia una collezione assolutamente unica composta da 5 prodotti totali, 4 strettamente legati al calcio e uno dedicato al tempo libero. Tra tutti però spicca il remake delle adidas Predator Mania del 2002 color champagne (colore utilizzato in tutto il pacchetto di scarpe), la scarpa che ha fatto innamorare generazioni intere ed ancora oggi coinvolge ogni fascia d’età.

Le adidas Predator di oggi replicano fedelmente lo scarpino del 2002, con le differenze sostanziali nella suola (attualizzata ed alleggerita) e dei materiali, sempre simili alla pelle “vera” in qualità e morbidezza, ma assolutamente sintetici (saprete che David Beckham è un sostenitore della lotta contro le violenze sugli animali per la produzione di scarpe ed abbigliamento).

Gli altri prodotti del pacchetto sono ACE17+ PureControl, X16+ PureChaos e Copa, tutti chiaramente riproposte seguendo la colorazione della tanto amata Predator. Per questo, in onore di una delle icone più rappresentative di adidas nel calcio, vi riproponiamo alcuni dei modelli che hanno letteralmente fatto la storia e che ancora oggi sono un must per le scarpe da calcio.

Tutto lo Champagne Pack di adidas lo troverete dalle ore 10.00 in punto di domani su adidas.com, sarà una vera impresa accaparrarsi i pezzi pregiati della collezione, vista la tiratura limitatissima commercializzata dal brand tedesco. E voi farete una follia? Quale Predator acquistereste ad occhi chiusi se fosse riproposta?