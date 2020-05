Come già fatto vedere più volte sulle pagine di questo sito, spesso quando si tratta di design i mondi del calcio e della NBA si intrecciano. È ciò che ha fatto anche Alex Contreras, designer famoso per realizzare i suoi concept a mano libera, che ha pubblicato una serie di 10 divise delle franchigie del basket a stelle e strisce ispirate ad alcune storiche magliette targate Nike.

In questo crossover, l’associazione tra squadre di calcio e team della National Basketball Association viene effettuata tramite i colori o le trame di alcune maglie: simboli condivisi che permettono di passare da un mondo sportivo all’altro in modo graficamente efficace, sfruttando la comunanza del brand tra le maglie scelte e le canotte della lega cestistica. Approfittiamo di questo lavoro anche per ripercorrere alcuni passaggi della storia recente della Nike, osservando anche come le maglie del baffo americano si sono evolute nel corso degli ultimi 25 anni.

Atlanta Hawks x Borussia Dortmund 1994-1995 Home

Philadelphia 76ers x Paris Saint Germain 1995-1996 Home

Oklahoma City Thunder x Arsenal 1995-1996 Away

Los Angeles Clippers x USA 1995-1998 Away

Chicago Bulls x PSV Eindhoven 1997-1998 Home

Golden State Warriors x Boca Juniors 1998-1999 Home

Los Angeles Lakers x Maribor 1998-1999 Home

New Orleans Pelicans x Paris Saint Germain 2006-2007 Away

Indiana Pacers x PSV Eindhoven 2009-2011 Away

Utah Jazz x Slovenia 2010-2012 Away

Come vi sembrano? Vedete bene altre magliette del brand americano trasportate nel mondo della NBA?