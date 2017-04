Creare e stupire. Questo è il principale obiettivo di The Shoe Surgeon , fabbrica produttiva a Los Angeles che inventa e ridisegna prodotti del mercato, ma con un tocco di originalità e stile assolutamente unici.

Non poteva assolutamente passare inosservata una “genialata” di questo tipo, perché abbiamo già avuto modo di vedere ricreate le COPA come sneakers con la linea Tango di adidas, ma vedere una Copa Mundial resa sneakers con intersuola da basket no e tecnologia boost no, non ce lo aspettavamo.

Inizialmente l’impressione era che fosse una sorta di “concept” che non avrebbe mai visto la luce. In realtà questa scarpa andrà realmente in produzione e potrà essere acquistata, ci sono però due segnalazioni da fare: 25 paia disponibili e prezzo intorno ai 600,00€. Dettagli.

Di certo l’esclusività del prodotto rende tutto più magico, pelle della migliore qualità, impostazione identica a quella delle Copa Mundial storiche e suola che implementa la tecnologia Boost e si struttura assieme alla suola delle Derrick Rose 7 che vediamo sui campi della Nba.

Ogni altro dettaglio è superfluo se non che potrete provare ad essere molto, ma molto fortunati venerdì 14 aprile (oltre che disposti a mettere mano in maniera importante al portafoglio) e provare ad acquistare il vostro paio di adidas Copa Mundial Boost sul sito di The Shoe Surgeon.

E quindi, dopo aver visto questa chicca, vi chiediamo: c’è un concept che vorreste vedere realizzato? C’è un unione di mondi che secondo voi può funzionare assieme ad un prodotto per il calcio? Magari vi fate un giro a Los Angeles…