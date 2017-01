Adidas presenta oggi la nuova collezione di prodotti per il calcio giocato denominata “Blue Blast“. Si parte con la ACE 17, la scarpa fiore all’occhiello della casa tedesca.

Il concetto di adidas è quello di creare i migliori prodotti per ogni esigenza di gioco, a partire quindi dal terreno; ogni “famiglia” di scarpini da calcio adidas prevede una versione stadium, una cage e una street. Facile quindi interpretare il concetto “From stadium to the street“.

Iniziamo questo percorso proprio dalla versione dedicata al calcio, quella che vediamo ai piedi di Paul Pogba, Mesut Ozil, Koke e Dele Alli.

La nuova adidas ACE17+ PureControl non cambia solo nella colorazione, infatti la struttura dello scarpino non è la medesima del pacchetto Red Limit. Il cambio determinante riguarda il “collarino” che non è più di quel materiale elastico “a maglia”, ma è strutturato come la versione Cage TF (che potete vedere in foto sotto).

Avrete notato come già dalla collezione Red Limit i professionisti hanno utilizzato questa versione “aggiornata” (qui alcune foto del nostro Photoboots), ma quali sono le migliorie reali? Una risposta precisa ve la daremo dopo averle provate accuratamente in campo, la sensazione “a pelle” è di una maggiore stabilità nella calzata rispetto alla precedente struttura.

Dallo stadio si passa alla “gabbia” del calcetto. Le ACE17+ PureControl TF sono ad oggi l’unico scarpino da calcio a 5 dotato di tecnologia “laceless”. Le differenze con la versione da calcio sono ovviamente nella suola, ideata per una trazione ideale sui campi in erba sintetica. Ma poi?

Interessante come il primeknit della tomaia risulti molto più “robusto” e che la struttura generale dello scarpino sia pensata per una maggiore resistenza sui terreni sintetici. Sappiamo bene che l’usura su erba sintetica è molto maggiore rispetto ai terreni in erba naturale.

Dalla Cage arriviamo al terreno più innovativo, anche se poi è quelli più immediato, dove tutti abbiamo iniziato a dare i primi calci ad un pallone: la strada.

La struttura della scarpa è impostata per essere confortevole al massimo, con la tecnologia boost a farla da padrone. La tomaia è molto morbida, ma al tempo stesso resistente e protetta da eventuali abrasioni su asfalto o cemento. È chiaro che il calcio di strada prevede modalità di gioco, di tocco e modi di calciare il pallone totalmente differenti.

Tutta la nuova collezione ACE17 Blue Blast di adidas Football sarà disponibile dal 26 Gennaio su SoccerHouse24, il nostro rivenditore specializzato per il calcio.