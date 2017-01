Chi segue il mondo del kit design sa che l’ispirazione può venire da molte cose. C’è chi disegna maglie prendendo spunto dalla birra, chi si ispira ai telefilm o all’alta moda, oppure fa riferimento ad arte e musica. Non è quindi impensabile vedere delle magliette create per le più famose applicazioni per cellulare, quelle che bene o male abbiamo tutti sul nostro smartphone.

A realizzare queste divise ci ha pensato Graphic UNTD, un collettivo di grafici francesi che come modello hanno preso le app più popolari ed i loro loghi per disegnare dei kit che potessero essere utilizzati, magari in qualche torneo inter-aziendale. Quasi tutti i completi sono basati su un semplice modello Nike, a parte due eccezioni firmate Umbro e Le Coq Sportif.

Airbnb Sporting Club – AS Skype – AS Vine

AS Whatsapp – Facebook FC – Google Football Maps

Instagram FC – Messenger United – Racing Deezer

Shazam Forest – Sporting Pinterest – Spotify FC

Twitter Athletic – Uber United – US Snapchat

US Tinder – Waze Olympique – YouTube FC

Cosa ne pensate di questi completi? Quale di questi figurerebbe bene su un vero campo da calcio?