Adidas svela oggi, con alle porte l’inizio della fase più appassionante della Uefa Champions League, lo strumento che accompagnerà ogni partita: il nuovo pallone. Assieme al pallone presenta una collezione di scarpini da calcio, i prodotti tutti assieme vanno a formare il Dragon Pack.

Partiamo dal pallone: tutto il Dragon Pack ha un unico denominatore comune, il Drago simbolo del Galles, con Cardiff città ospitante per la finalissima della competizione europea per club più importante.

Gli sviluppatori adidas hanno frequentato Cardiff per farsi avvolgere dalla cultura e dalla tradizione ed è stato percepito in maniera forte come il drago sia qualcosa di più di uno stemma sulla bandiera. Per questo ognuna delle stelle del pallone raffigura l’immagine dell’animale mitologico, ovviamente alternato con il bianco classico del pallone adidas.

Il drago ha dato l’ispirazione anche per creare un pacchetto di scarpe da calcio dedicate alla cultura gallese. E’ così che nascono sia Ace che X del Dragon Pack di adidas Football, vediamole nel dettaglio:

Le X16+ PureChaos mantengono le medesime caratteristiche del modello che siamo abituati a vedere e (per chi le ha) calzare normalmente. Questa edizione limitata ha la base tomaia bianca nella parte frontale con il drago simbolo del Galles che nasce nel tallone e sembra avvolgere lo scarpino con le sue fauci, intrecciandosi con il bianco della parte frontale.

Di tutt’altra natura la ACE17+ PureControl che si veste di nero e risulta sicuramente più “tenebrosa” e, perché no, classica come scarpino. Il disegno che si posiziona nella parte posteriore, fino alle 3 strisce tipiche di adidas, ha un effetto “squama” che ritroviamo nei disegni del drago gallese.

Sottolineamo come, entrambi gli scarpini, non dovrebbero avere testimonial (a meno di scelte personali) ad indossarli in campo, ma sappiamo come adidas riservi sempre sorprese poi in campo.