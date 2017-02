Da sempre ci occupiamo e ci appassioniamo alle scelte dei professionisti, perché è dalle loro indicazioni che tante volte prendiamo spunto per capire ancora meglio un prodotto, piuttosto che scoprire qualche interessante anteprima.

Avevamo segnalato in tempi non sospetti l’utilizzo da parte di Dybala di uno scarpino totalmente nero (senza brand), prima che si scatenassero tutte le ipotesi e le classiche illazioni ed analogie con il caso di Paul Pogba. Anche Marco Verratti ha indossato scarpini total black, per questo vogliamo far chiarezza su entrambe le situazioni.

Paulo Dybala

Innanzitutto chiariamo subito un concetto: Pogba aveva una situazione completamente diversa dal talento argentino della Juve. Infatti il francese doveva firmare, era libero (ha poi scelto adidas), mentre Dybala è attualmente un giocatore Nike, nello specifico (e fin da quando era in serie B con il Palermo) sceglie Mercurial.

Le ultime partite in total black fanno pensare che “La Joya” possa voler mandare un segnale al brand statunitense per ridiscutere gli aspetti contrattuali, o magari l’obiettivo è quello di lanciare un “ammicco” agli altri brand mondiali. Una sorta di “io sono qua e disponibile, voi?”.

Di certo Dybala sta ridisegnando in maniera importante la propria immagine in una fase dove la sua carriera può monetizzare maggiormente, e dove la sua giovane età gli permette di programmare il futuro a lungo termine, anche con gli sponsor.

La nostra sensazione? Dybala secondo noi resterà in Nike, è un atleta che rappresenta in maniera eclatante la tipologia di giocatore che veste Nike Mercurial. Di certo non possiamo escludere un approdo ad un nuovo brand a suon di milioni. Quale? adidas o Puma, non pensiamo altri.

Marco Verratti

Situazione molto interessante quella di Marco Verratti. Il folletto magico del Paris Saint-Germain è da una vita testimonial Puma. Anzi, indossa Puma fin da quando non aveva alcun tipo di contratto. Questo ne farebbe un fedelissimo, ma a quanto pare il matrimonio è agli sgoccioli.

Fin dalla tenera età con ha usato le Puma King, passando per evoSpeed, fino all’uscita di evoTouch quest’estate. Però i più attenti avranno notato come Marco abbia utilizzato da qualche partita ed allenamento scarpini di colore totalmente nero, senza nessun logo. Ecco, nell’ultimo allenamento erano addirittura le nuove Nike Hypervenom 3.

Se per Dybala vediamo una forte possibilità di continuare con Nike, per Verratti la sensazione è opposta, ovvero che lasci Puma per approdare al “baffo” (anche se proprio stasera in campo contro il Barça ha indossato nuovamente Puma evoTouch total black). E per quali motivi?

Il primo è che dopo tanti anni è assolutamente plausibile che Verratti abbia voglia di cambiare e che Puma a sua volta voglia comunque provare con altri testimonial a promuovere i propri prodotti. La seconda motivazione, quella che percepiamo da “innamorati” degli scarpini, è che Verratti possa diventare il nuovo testimonial principe di Nike, sponda Tiempo. Tutto questo nonostante abbia provato Hypervenom in allenamento. Staremo a vedere.