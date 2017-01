In Inghilterra la pattuglia del brand Erreà continua a crescere, poche ore fa è stato ufficializzato l’accordo pluriennale con il Queens Park Rangers che attualmente milita in Championship.

Terminata in anticipo l’avventura del marchio Dryworld, la prestigiosa squadra londinese ha scelto Erreà dopo un’attenta analisi, come dichiarato da Euan Inglis, direttore commerciale del QPR: “Siamo davvero entusiasti di questo accordo. Abbiamo avviato nei mesi scorsi un’attenta e rigorosa selezione per identificare il miglior partner tecnico tra le numerosissime offerte che ci erano pervenute. Erreà ci è sembrato da subito quello ideale per noi per molteplici motivi. Primo tra tutti la sua capacità di produrre e fornire materiale completamente personalizzato per il nostro club, per noi prerequisito essenziale. Oltre a questo il fatto che Erreà rappresenta una delle poche realtà in Europa ad essere rimasta produttrice, qualità che assicura il controllo dell’intera filiera produttiva, celerità dei tempi e eccellente servizio. Tutto questo ci aprirà incredibili opportunità a livello di merchandising”.

Entusiasta anche Angelo Gandolfi, fondatore e presidente di Erreà che ha così commentato: “Siamo veramente orgogliosi di iniziare questa storica collaborazione che ci lega a uno dei club più famosi e importanti di Londra. È stato un onore poter lavorare a stretto contatto con il Club nella creazione dell’intera linea di abbigliamento e in particolare del nuovo kit gara che sarà un giusto mix tra modernità e innovazione”.

Il QPR si aggiunge così a Norwich City, Millwall, Mk Dons, Port Vale, Rochdale, Blackpool e numerosi team inglesi nelle serie minori.

Un orgoglio italiano che ormai è una certezza anche all’estero, avanti Erreà!