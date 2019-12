Così come siamo abituati a vedere sui video di YouTube e nelle stories di Instagram, il calcio e i vari brand legati ad esso stanno sempre più invadendo il mondo dello streetwear. Questo si riflette direttamente anche nel mondo musicale più vicino a quello della strada, ovvero il rap.

Nelle clip dove rapper e trapper intonano i loro versi c’è una presenza sempre più importante di maglie da gioco, tute e accessori delle squadre e dei marchi più significativi del mondo del pallone. Questo ha portato vari designer a cercare di unire direttamente questi due mondi (come già vi avevamo mostrato), e tra questi in Italia sta emergendo il progetto Euro Social GVNG.

Vere maglie dedicate ai rapper italiani, delle quali gli stessi si sono vestiti e che sono in vendita sul sito realizzato per questo progetto. Un lavoro unico, usando template base di marchi conosciuti ed applicando loghi personalizzati, che mostra come ormai le due culture condividano sempre più gli stessi simboli.

Per farvi un’idea, vi mostriamo alcuni esempi di ciò che abbiamo appena descritto.

Ernia

Gué Pequeno

Luché

Noyz Narcos

Tedua

Quali di queste maglie vi piacciono? E quale altro rapper vedreste bene con una maglia dedicata?