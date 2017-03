Dalla stagione 2017-2018 sulle maglie dei club della Premier League ci sarà un nuovo font per nomi e numeri. La lega inglese e Sporting iD hanno lavorato a stretto contatto per sviluppare il nuovo design che incorpora il logo della Premier League svelato lo scorso anno.

Il font sarà disponibile in soli cinque colori:

bianco

nero

rosso

blu navy

giallo

Il nuovo font, rispetto a quello attuale in voga ormai dal 2007, è più semplice e leggermente più squadrato. Come giudicate questa novità per la prossima Premier League?