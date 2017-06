Estate! L’inizio di questa stagione è segno per molti di riposo al sole e partenze per luoghi sconosciuti, mentre per i calciatori è anche il momento perfetto per concedersi qualche vizio. Soprattutto a tavola, dove possono concedersi qualche peccato di gola.

Lo chef – pardon, designer – Carlo Libri si è divertito a creare delle divise che avessero proprio il cibo come denominatore comune. Alcuni dei più famosi club italiani vestono il Nike Vapor Kit con i colori e la raffigurazione dei loro piatti tipici.

Vi consiglio di vedere questa lista con la pancia piena per evitare l’acquolina in bocca!

Ascoli

Bari – Bologna

ChievoVerona – Crotone

Fiorentina – Genoa

Inter – Juventus

Milan – Napoli

Palermo – Pescara

Roma – Sampdoria

Torino – Udinese

Che ne dite di queste maglie “culinarie”?

Vi vengono in mentre altri collegamenti tra piatti tipici italiani e club dei nostri campionati?