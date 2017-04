Anche quest’anno in Inghilterra andrà in scena il Football Shirt Friday, la giornata in cui è possibile recarsi al lavoro indossando i colori della propria squadra del cuore. Una manifestazione organizzata dalla Bobby Moore Fund, la fondazione che dal 1993 si occupa della lotta contro il cancro intestinale in memoria del celebre calciatore inglese sconfitto proprio da questa malattia.

Uomini, donne e bambini sono invitati a indossare orgogliosamente una maglia da calcio e a donare 2 sterline per finanziare la ricerca.

28 aprile 2017 – Football Shirt Friday

In questa edizione a sponsorizzare l’iniziativa c’è pure Classic Football Shirts che ha offerto uno sconto del 20% per tutti gli ordini fino al 28 aprile.

Vi invitiamo dunque a partecipare e a postare le vostre foto su Facebook, Twitter o Instagram con l’hashtag #FootballShirtFriday. Join Team Believe e non dimenticate di fare una donazione!