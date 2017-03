Nella settimana di pausa per le nazionali Nike ha presentato la Black Collection per la Francia, una linea di maglie e abbigliamento con un unico denominatore: il nero ispirato alla “street culture“.

La collezione è pensata per l’utilizzo quotidiano e nel tempo libero, a quanto sembra non è previsto l’utilizzo in campo in una partita ufficiale.

Maglia Francia Black 2017

La maglia “black” della Francia, ovviamente basata sul Vapor Kit, è interamente nera con lo stemma della FFF riempito di azzurro. I nomi e i numeri sono anch’essi azzurri, mentre lo swoosh Nike è bianco.

La Black Collection comprende anche una maglia da gioco femminile con uno scollo a ‘V’, i pantaloncini, la giacca N98 Authentic e una polo.