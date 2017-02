Le opportunità offerte dalla Nike Academy per i giovani ragazzi che amano il calcio sono sempre fantastiche. Dopo Luis Figo, Leonardo Bonucci e Andrea Barzagli, questa volta al centro sportivo Bettinelli di Milano è stato il turno di Gonzalo Higuain, bomber di razza, che ha potuto dispensare consigli in campo durante una sessione di allenamento incentrata sull’attacco.

Abbiamo avuto la fortuna, oltre che di vedere da vicino Gonzalo alle prese con ragazzi e ragazze, di rivolgergli qualche domanda per capire cosa è davvero importante per un giovane che punta a crescere e a migliorarsi. Ovviamente abbiamo parlato anche della scarpa protagonista dell’evento, la nuova Nike Hypervenom 3 costruita proprio per gli attaccanti letali.

La sessione di allenamento è stata divisa in due fasi: la prima, consumatasi prima dell’arrivo del “pipita”, ha visto una prima scrematura tra tutti i ragazzi che si erano iscritti all’evento. Poi, con l’arrivo di Higuain, i ragazzi si sono misurati in una gara di tiro, nella quale si richiedevano rapidità di esecuzione e precisione.

Nike Academy con Higuain: fotogallery

Le caratteristiche della nuova Hypervenom Phantom 3 sono proprio ideate per ottenere questi obiettivi, essere veloci nel controllo di palla e letali sotto porta. Anche noi siamo potuti scendere in campo e provare in campo il nuovo prodotto Nike Football, del quale a breve avrete la recensione completa nel nostro canale YouTube.

Per partecipare ai prossimi eventi della Nike Academy in compagnia dei migliori calciatori del mondo tenete d’occhio i canali Nike Football sui social network.

La nuova linea Nike Hypervenom e la collezione Radiation Flare sono già disponibili su SoccerHouse24.