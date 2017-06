È stata una stagione incredibile per l’Atalanta che ha ottenuto una storica qualificazione in Europa League a distanza di 27 anni dall’ultima partecipazione. Per il ritorno sotto i riflettori europei i nerazzurri hanno annunciato la firma con lo sponsor tecnico Joma, già partner nella prossima Serie A della Sampdoria.

Il brand spagnolo sarà il fornitore di tutte le maglie da gioco, allenamento e rappresentanza della prima squadra, del settore giovanile e della scuola calcio dell’Atalanta.

La Dea tornerà quindi ad avere una collezione personalizzata con disegni ad hoc, un fattore venuto meno con Nike a causa di un contratto che prevedeva solo la scelta dei modelli standard del catalogo teamwear.