Con l’esplosione delle vendite dei prodotti legati alle squadre, che vanno oltre alle classiche maglie da gioco viste in campo, i marchi tecnici hanno da tempo messo sul mercato capi alternativi. Magliette pre-gara, indumenti per la vita di tutti i giorni e palloni che portano il logo e lo stile delle squadre a cui sono legate.

Nei negozi sono comparse anche alcune versioni da collezione delle maglie da gioco e Cosmin Becheanu ha deciso di crearne un set completo. Gli sponsor più celebri rivestono le loro Nazionali di calcio più rappresentative con uno stile elegante ed unico creato dal designer di Bucarest.

ADIDAS ORIGINALS

Una collezione fatta da accurate scelte di design per rendere le maglie originali ed inedite per le diverse Nazionali, messe in risalto anche dalla scelta di spostare le celebri tre strisce solo sul bordo manica. In questa collezione adidas Originals spicca l’Argentina per le inedite scelte cromatiche.

ARGENTINA

BELGIO

GERMANIA

MESSICO

RUSSIA

SPAGNA

SVEZIA

NIKE SPORTSWEAR

Le divise da collezione con il baffo americano puntano tutto sulle sfumature e l’inserimento di pattern tono su tono. Si distinguono i club del continente americano per la banda orizzontale al centro della divisa. Eresia o azzardo riuscito la away nera del Brasile?

BRASILE

CILE

FRANCIA

INGHILTERRA

OLANDA

PORTOGALLO

STATI UNITI

PUMA CLASSICS

Poche maglie per il felino tedesco, ma dal template deciso: colpiscono i dettagli rossi della casacca da trasferta dei sudamericani ed il pattern a zig-zag per le partite casalinghe dei nostri azzurri.

ITALIA

URUGUAY

Quale di queste maglie potrebbe prendere il posto di quelle attuali? Qual è secondo voi quella di maggiore stile?