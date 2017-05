I sondaggi che permettono ai tifosi di scegliere le maglie della stagione futura non sono ormai una novità, ma sono poche le società che in Italia si cimentano in questa iniziativa. Tra queste segnaliamo il Lecce che ha indetto una votazione sulla propria pagina Facebook per le maglie 2016-2017.

Tre sono le opzioni disegnate insieme allo sponsor tecnico Legea che vestirà i salentini anche il prossimo anno. Due di queste, la A e la C, prevedono le strisce giallorosse che sfumano sul petto per meglio accogliere il main sponsor. Nella B invece le righe sono ondulate sui fianchi e sulle maniche.

Per tutti i kit i pantaloncini sono blu mentre i calzettoni sono rossi con inserti gialli e blu sul risvolto. Al momento in cui scriviamo è in testa nettamente la casacca B, per votare c’è tempo fino alle 12 di sabato 27 febbraio.

Siete d’accordo con la scelta dei tifosi salentini?