In positivo o in negativo, il nuovo logo della Juventus ha lasciato a bocca aperta addetti ai lavori e semplici appassionati. Nulla di così semplice e immediato si è ancora visto sulle maglie delle squadre di Serie A e dalla stagione 2017/2018 lo potremo ammirare in azione.

Spinto da questo input c’è chi ha provato ad immaginare un cambiamento rivoluzionario: e se i club più importanti del campionato italiano seguissero le orme dei bianconeri?

A questa domanda ha provato a dare una risposta Emilio Sansolini, che su queste pagine abbiamo già conosciuto per una collezione di casacche vintage. Stavolta il designer italo-argentino si è spinto verso il logo design, immaginando gli stemmi di Inter, Milan, Roma, Napoli e Lazio con il medesimo stile della Juventus.

Juventus e Inter

Come già si vede dal primo confronto con il nuovo logo del “brand” Juve, l’intento è quello di ricreare l’iniziale del nome della squadra utilizzando linee all’interno di uno scudo.

Napoli e Milan

Se l’Inter non vi convince, i loghi di Napoli e Milan sono molto più chiari e di sicuro effetto con le iniziali “N” e “M” rispettivamente in bianco e rosso.

Roma e Lazio

Pure Roma e Lazio rendono bene in questa forma, anche se forse lo scudo le limita troppo.

Quale tra queste nuove versioni preferite? Qualcuna di queste potrebbe seguire la nuova moda juventina?