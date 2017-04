Nell’attesa di svelare la nuova maglia Puma 2017-18, che a meno di sorprese sarà protagonista nel ritorno in Premier League, il Newcastle United ha presentato lo stemma celebrativo per i 125 anni dalla fondazione.

Non ci sono rivoluzioni rispetto al logo tradizionale, infatti è stato semplicemente aggiunto un fregio dorato in basso con l’iscrizione “125 years”.

Il logo celebrativo lo vedremo campeggiare sulle maglie home, away e third dei Magpies per la stagione 2017-2018.