In attesa di ufficializzare l’ormai certo rinnovo con il Napoli, questa mattina Macron ha annunciato la nuova partnership con l’Aston Villa in qualità di nuovo sponsor tecnico ufficiale a partire dalla stagione 2012-2013.

Combinando qualità e competenze insieme ad uno stile di eleganza sartoriale Macron ha raggiunto un forte profilo internazionale e un consolidato impegno votato all’eccellenza tecnica dei suoi prodotti e servizi, un percorso iniziato a partire dalla sua nascita, nel 1971.

Affidabilità e determinazione – valori fondamentali di Macron – sono parte integrante del suo successo nella concezione, progettazione, prototipazione e distribuzione di abbigliamento tecnico per le squadre sportive, dal Nord America al Medio Oriente, club di Champions league e associazioni nazionali. Aston Villa sarà il club di punta Macron nella Premier League.

Macron fornirà al Club il kit ufficiale insieme ai capi per il training dei giocatori e dello staff manageriale per quattro stagioni, fino a maggio 2016; in aggiunta fornirà un’ampia gamma di abbigliamento sportswear/fashion – con oltre cento tipologie di prodotti – tra cui la maglia Home e Away (insieme a due kit per il portiere), training e rappresentanza, accessori accattivanti e un’estesa gamma per donne, bambini e neonati.

Nello sviluppo del nuovo kit, Macron ha lavorato a stretto contatto con il Club, mettendo in evidenza le capacità dell’azienda di una creazione focalizzata sul design e i materiali; aspetto evidente già nelle partnership con club che vanno dalla Serie A italiana alla Liga spagnola, dall’Eredivisie olandese alla Liga Sagres portoghese.

Il kit Home sarà lanciato a metà giugno al Villa Park e sarà in vendita immediatamente. Un’ampia gamma di capi di abbigliamento e accessori sarà disponibile all’inizio di luglio, la distribuzione sarà gestita dal dipartimento merchandising del Club. Il kit Away inoltre sarà disponibile da luglio.

L’Amministratore Delegato dell’Aston Villa, Paul Faulkner, annunciando la nuova partnership, commenta: “Siamo lieti ed entusiasti della partnership con Macron e siamo impazienti di lanciare il nostro nuovo kit per la stagione 2012-13 e anche di beneficiare ampiamente della stretta collaborazione di lavoro. Commercialmente è il miglior accordo che il Club abbia mai stretto con un partner tecnico ufficiale. Macron ha stabilito la sua credibilità nello sviluppo di abbigliamento da calcio dalle performance di alta qualità, la vendita e la distribuzione dei prodotti in licenza e questa nuova partnership porteranno all’Aston Villa un significativo beneficio negli anni a venire“.

L’Amministratore Delegato di Macron, Gianluca Pavanello, ha dichiarato: “Siamo lieti ed orgogliosi allo stesso tempo di annunciare la nuova partnership con l’Aston Villa. Macron è un’azienda europea che vede una crescita di successo nel Regno Unito. Siamo particolarmente contenti di essere partner dell’Aston Villa, un Club con grandi tradizioni e patrimonio storico, e con il quale condividiamo valori comuni che sono: la passione per lo sport, impegno e, soprattutto, un focus sulla qualità del prodotto. Non vediamo l’ora di iniziare questa nuova alleanza e siamo sicuri che porterà un grande successo a quello che è già un club storico“.

Si consolida quindi la presenza del marchio bolognese in Inghilterra, dove in questa stagione ha vestito West Ham, Leeds, Millwall, Charlton e Sheffield.

