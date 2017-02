Il Real Club Deportivo La Coruña cambia sponsor tecnico, dalla stagione 2017-18 sulle maglie dei galiziani ci sarà il marchio di Macron. L’accordo è stato annunciato ieri e avrà una durata quadriennale con scadenza nel 2021.

La squadra spagnola, in lotta nella Liga per non retrocedere, in questa stagione ha celebrato i 110 anni dalla fondazione con un altro partner italiano al suo fianco, la trevigiana Lotto.

Il nuovo rapporto con il Deportivo La Coruña prevede la fornitura di tutto il materiale tecnico, dalle divise di gioco all’abbigliamento da allenamento, rappresentanza e tempo libero. Il team di design di Macron e quello del Deportivo stanno lavorando a stretto contatto per creare una collezione unica per il club seguendo la tradizione galiziana e lo stile italiano.

Per il brand felsineo è la seconda sponsorizzazione in terra spagnola dopo quella con il Levante.