È ufficiale l’accordo di sponsorizzazione tecnica fra l’Udinese Calcio e Macron, dal prossimo campionato il brand sportswear bolognese vestirà i friulani per sei anni, fino alla conclusione della stagione 2023-2024.

Il contratto prevede la fornitura del materiale tecnico per la prima squadra, per tutto il settore giovanile, per le squadre affiliate e per i giovani atleti dell’Udinese Academy. Inoltre la visibilità per il marchio Macron nell’ambito dei media dell’Udinese e degli spazi pubblicitari della Dacia Arena e l’apertura di un Macron Store all’interno dello stadio per la vendita di tutto il merchandising del club.

“Quello con l’Udinese è un progetto a lungo periodo con un club storico del nostro calcio – ha dichiarato Gianluca Pavanello, CEO di Macron –. La nostra filosofia è quella di instaurare con il club un rapporto speciale che vada oltre la fornitura tecnica, perché la storia e la tradizione dell’Udinese sono uno stimolo importante per la realizzazione di articoli unici e di altissima qualità sia per chi scende in campo, sia per i tifosi“.

“Macron – ha dichiarato il Direttore Generale dell’Udinese, Franco Collavino – diventa un partner strategico per la nostra società, chiamato a costruire una forte alleanza con la prima squadra e a supportare con abbigliamento tecnico tutto il mondo Udinese. Abbiamo lavorato con grande dedizione e impegno per raggiungere questo accordo, che riteniamo essere strategico per lo sviluppo della società e delle nostre attività, con un approccio innovativo per quanto concerne il marketing e la comunicazione. Macron condivide con Udinese gli obiettivi di crescita e la volontà di eccellere grazie al training, alla Ricerca e Sviluppo e ha valutato positivamente l’impegno della società nello sviluppo della Dacia Arena come location ideale per eventi sportivi nazionali e internazionali”.

Si chiude così la partnership con HS Football, rivediamo qui tutte le maglie realizzate nelle ultime cinque stagioni. Cosa vi aspettate dall’arrivo di Macron?