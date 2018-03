Sono trascorsi 110 anni dalla fondazione dell’Inter, più di un secolo intriso di emozioni e vittorie che hanno fatto conoscere i nerazzurri in tutto il mondo. Per celebrare questo anniversario è stata realizzata una versione speciale della prima maglia con il logo esclusivo Inter 110.

Maglia Inter 110 anni Nike

La maglia celebrativa è identica alla prima divisa nerazzurra 2017-2018, il tocco in più è dato dalla stampa degli autografi dei calciatori. Sul retro la casacca è personalizzata con il nome “Inter” e il numero “110”.

Sulla manica sinistra è apposto il logo dei 110 anni, uno scudetto bordato di oro con la croce rossa di Milano su cui poggia lo stemma dell’Inter. In alto c’è la scritta “Centodieci Inter”, mentre ai lati della croce sono raffigurati gli anni “1908” e “2018”.

La maglia in versione Authentic, ossia quella in dotazione ai calciatori, è venduta in una confezione ad hoc al prezzo di 190,80 € e i prezzi prodotti sono 1908 in tutto il mondo.

Come nella scorsa stagione, quando furono ricordati i 109 anni, la società nerazzurra ha preferito applicare uno stemma celebrativo invece di realizzare una maglia dedicata.

La divisa fa parte di una collezione che comprende anche felpe, t-shirt, sciarpe. cover e accessori per sfoggiare lo stile del Biscione in ogni occasione.