Con una campagna basata sull’orgoglio di essere Gooners, Puma ha svelato la nuova maglia dell’Arsenal 2017-2018. Una presentazione avvenuta non solo sul web, ma anche dal vivo in un evento organizzato a King Cross Station.

Nel corso della giornata le leggende Martin Keown e Robert Pires hanno intrattenuto i tifosi scambiando due chiacchiere, sempre al motto di “We Are Arsenal”. A sorpresa c’era esposta anche la FA Cup conquistata ad aprile, con la possibilità di scattare una foto insieme al trofeo.

Prima maglia Arsenal 2017-2018

La maglia casalinga dell’Arsenal per la nuova stagione si distingue per il corpo rosso, di un tono più scuro rispetto al passato, con le spalle e le maniche bianche, quest’ultime sono ricoperte da una grafica formata dalla miniatura dello stemma del club. Importante il ritorno del colletto a polo – assente dal 2002 – diviso tra i due colori sociali, inoltre sul bordo delle maniche è presente un piccolo inserto rosso.

Lo stemma societario, il logo di Puma e il main sponsor Fly Emirates ricoprono il petto, sul retro è invece apposto il simbolo del cannone a sovrastare la stampa bianca di nomi e numeri.

I pantaloncini della divisa home sono bianchi con bordo rosso, più elaborati i calzettoni che presentano il risvolto rosso da cui parte una grafica a righine orizzontali. Anche qui sul retro è ricamato il cannone.

Come di consueto la casacca è prodotta in due versioni, Authentic e Replica, la prima ha una vestibilità molto aderente, incorpora la tecnologia traspirante ACTV di Puma e il taping interno che offre una stimolazione delle fasce muscolari durante il match.

Maglia portiere Arsenal 2017-2018

Per i portieri la nuova maglia home è verde scuro con inserti più chiari sulle spalle e sulle maniche. Il colletto è a girocollo e sul retro è apposto il mitico cannone. I pantaloncini e le calze sono in tinta con la casacca.

Noi siamo le leggendarie maniche bianche.

Noi siamo quelli che scelgono sempre il cannone quando giocano a Monopoli.

Noi siamo quelli che conosciamo il vero “Dennis the menace”. Non è un cartone, ma

un genio.

Noi siamo quelli che chiamiamo nostro zio Arsène, anche se il suo nome è John.

Noi siamo THE ‘Invincibles’ anche mentre giochiamo con degli amici di domenica.

Noi siamo quelli che dal 1919 non sono mai passati in seconda divisione.

Noi siamo i 228 goal di Thierry Henry.

Noi siamo quelli che non sbagliano mai ma sono sempre Wright.

Noi siamo quelli che vanno in moto con il casco di Petr Cech.

Noi siamo i 13 volte campioni.

Dal 1886…

NOI SIAMO L’ARSENAL.