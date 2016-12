Per il settimo anno consecutivo a Bergamo andrà in scena il “Christmas Match”, l’appuntamento ormai tradizionale in cui l’Atalanta sfoggia una maglia speciale prima delle festività natalizie.

Martedì 20 dicembre allo stadio Atleti Azzurri d’Italia l’avversario della sfida di Natale, valida per la 18ª giornata di campionato, sarà l’Empoli.

Maglia Atalanta Christmas Match 2016

La maglia è azzurra con le maniche che sfumano sul nero, un modello che Nike ha proposto lo scorso anno come terza divisa di molte squadre tra cui Inter e Roma. Il colletto è a girocollo con impresso l’anno di fondazione “1907”.

Come di consueto lo stemma è al centro, incastonato in un albero di Natale stilizzato, più in basso troviamo lo skyline della Città Alta di Bergamo, un dettaglio inaugurato nella maglia Christmas Match 2015.

Sulla manica sinistra c’è il ricordo della partita con la scritta in stampatello “Christmas Match – Atalanta vs Empoli – 20 dicembre 2016“.

I pantaloncini sono azzurri con la sfumatura nera che ritorna sul bordo inferiore, i calzettoni invece sono interamente neri.

Video – Divisa Atalanta Christmas Match 2016

Tutte le maglie indossate dai calciatori saranno messe all’asta nella trasmissione TuttoAtalanta in onda su Bergamo TV. Il ricavato sarà devoluto al Fondo Atalanta aperto presso la Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus e dedicato ad opere di beneficenza sul territorio.

Per i tifosi sono disponibili soli 30 pezzi presso gli Atalanta Store.