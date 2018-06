Dopo aver conquistato l’Europa League è tempo di pensare alla prossima stagione per l’Atletico Madrid, pochi giorni fa è stata presentata la nuova maglia 2018-2019 realizzata da Nike.

Il brand americano si è ispirato alla forte passione dei tifosi che insieme a giocatori e staff tecnico danno vita ad un’energia unica, capace di trascinare i Colchoneros verso traguardi inaspettati.

Prima maglia Atletico Madrid 2018-2019

Dal graffio dell’orso al pattern a righine in contrasto, anche quest’anno Nike sfrutta le tipiche strisce verticali bianche e rosse per dare un tocco di novità alla divisa casalinga. Le righe appuntite compaiono anche sul fondo della casacca e sono contraddistinte dal terzo colore del club, il blu.

In blu sono pure il colletto, decorato sulla nuca dalla bandiera della Spagna, e lo swoosh sul petto.

Le elaborate strisce verticali compaiono anche sul retro, ma solo sulla parte inferiore. Il resto è interamente rosso come le maniche, sulle quali ritroviamo il dinamico orpello grafico del modello Vaporknit di Nike.

I pantaloncini sono blu, rossi invece i calzettoni con una “pennellata” di blu a sovrastare la scritta “Atletico”.

In attesa di vederla in campo, come giudicate la nuova divisa dell’Atletico Madrid 2018-2019?