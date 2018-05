In Eredivisie è tempo di novità, dopo la divisa away del PSV è toccato all’AZ Alkmaar presentare la nuova maglia 2018-2019 realizzata da Under Armour.

Prima maglia AZ Alkmaar 2018-2019

Si torna al rosso intenso con il bianco a colorare solo il logo del brand americano e lo sponsor Afas Software. La parte frontale è arricchita da una grafica ispirata all’Afas Stadion di Alkmaar, il campo da gioco inaugurato nel 2006.

I pantaloncini sono bianchi con una riga rossa sui lati, il medesimo schema di colore è stato scelto per i calzettoni che completano il kit casalingo.

La divisa dell’AZ Alkmaar 2018-2019 in campo

L’AZ ha esordito con la nuova divisa nell’ultima giornata di Eredivisie contro il PEC Zwolle, un debutto condito da ben 6 reti con l’iraniano Alireza Jahanbakhsh autore di una tripletta. Il club di Alkmaar ha chiuso la stagione al terzo posto qualificandosi per il secondo turno preliminare di Europa League.

Vi piace la nuova veste dell’AZ Alkmaar 2018-2019?