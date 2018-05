È stata presentata presso il Munich Mixed Arts la nuova maglia del Bayern Monaco 2018-2019, come di consueto disegnata da adidas.

All’evento in centro città hanno partecipato i calciatori Thomas Muller, James Rodriguez, David Alaba, Javi Martinez, Manuel Neuer, Robert Lewandowski, Jerome Boateng e Joshua Kimmich.

Prima maglia Bayern Monaco 2018-2019

Per i neo campioni della Bundesliga, al sesto titolo di fila, il colore principale della nuova maglia casalinga è il rosso, accompagnato dal blu del bordo manica e dal bianco che ricopre le strisce adidas sulle spalle e gli sponsor.

Al posto delle righe verticali dello scorso anno ora il fronte della maglia è caratterizzato da un pattern tono su tono ispirato ai diamanti dello stemma che a loro volta sono quelli presenti sulla bandiera della Baviera. La grafica forma una serie di “M” per omaggiare il motto del Bayern: “Mia san Mia”.

Novità sulla manica sinistra dove è stato aggiunto lo sponsor Qatar Airways in virtù del contratto di 5 anni siglato a febbraio. Questa sponsorizzazione dovrebbe garantire circa 10 milioni a stagione nelle casse dei bavaresi.

Il blu torna prepotentemente sui pantaloncini, mentre i calzettoni sono rossi con risvolto blu e strisce bianche.

Jürgen Rank, Senior Design Director di adidas Football: “Il Bayern Monaco è una delle squadre più famose al mondo. Nel realizzare la nuova maglia abbiamo cercato di far trasparire la tradizione del club in modo creativo insieme alle innovazioni tecniche. Il motto ‘mia san mia’ è profondamente radicato nel club ed è stato quindi il dettaglio perfetto per il nuovo kit home”.

VIDEO – Kit Bayern Monaco 2018-19

La nuova divisa del Bayern esordirà nell’ultima sfida di Bundesliga contro lo Stoccarda, in programma sabato 12 maggio all’Allianz Arena.