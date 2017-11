Il Belgio entra in clima Mondiali 2018 presentando ufficialmente la nuova maglia della nuova collezione firmata adidas. Come per molte nazionali della scuderia del marchio di abbigliamento tedesco, anche in questo caso l’ispirazione arriva dal passato.

Prima maglia Belgio Mondiali 2018

La nuova maglia dei diavoli rossi è caratterizzata da una vistosa fantasia a rombi che vivacizza la parte frontale della casacca, e che contiene al centro l’emblema della federazione belga. Il colore di base è ovviamente il rosso, che colora anche lo scollo a forma di “V” e i sottili bordi delle maniche.

Le tre strisce dello sponsor tecnico, colorate in una tonalità più scura di rosso, sono poste lungo i fianchi, risultando quasi invisibili. Sul retro sono applicate le stampe di nomi e numeri nel nuovo font adidas e di colore giallo. Dietro al colletto trovano posto tre rombi affiancati con i colori della bandiera belga.

I pantaloncini e i calzettoni sono rossi, completamente in tinta con la maglia per un look total red. Lungo i lati dei pantaloncini sono cucite le tre strisce adidas in tono su tono, mentre sulla parte frontale dei calzettoni è ricamata in giallo la scritta “Belgium”.

Come sottolineato in apertura l’ispirazione per il nuovo kit arriva dal passato, e più precisamente dalla divisa indossata dai diavoli rossi durante gli Europei del 1984.

Nel modello originale la fantasia a rombi giallo-rossi era contenuta in una banda bianca che attraversava orizzontalmente la maglia, mentre le numerazioni, rappresentate con uno stile molto simile a quello attuale, erano in bianco.

Maglia portiere Belgio Mondiali 2018

Assieme alla versione home della collezione mondiale del Belgio è stata svelata anche la nuova maglia da portiere, che ha debuttato nell’amichevole disputata contro il Messico.

Il colore scelto per l’intera divisa è il nero, illuminato dal giallo acceso delle tre strisce adidas che scorrono lungo le spalle e sui fianchi dei pantaloncini. La parte frontale della maglia è decorata con una trama tono su tono a righe orizzontali spezzate, ripresa anche sui calzettoni.

FOTO – Maglia Belgio Mondiali 2018

Nella galleria che segue è possibile apprezzare nel dettaglio la nuova creazione di adidas per i diavoli rossi, indossata nella sfida contro il Messico. La resa sul rettangolo di gioco a mio avviso risulta ottima, anche grazie al tono su tono utilizzato per le tre strisce adidas.

In attesa di scoprire la nuova divisa da trasferta del Belgio, come giudicate la prima maglia per i Mondiali 2018?