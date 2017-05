A poche ore di distanza dal Bayern Monaco, Puma ha presentato la nuova maglia del Borussia Dortmund 2017-2018 con la campagna “Pure Emotion”.

Per l’occasione lo store ufficiale è rimasto aperto fino a tarda notte accogliendo circa 350 clienti insieme alla mascotte Emma.

Prima maglia Borussia Dortmund 2017-2018

Come ci insegna la storia molti club tedeschi non posseggono una casacca standard, spesso si tende ad adottare modelli diversi fra loro rispettando i colori sociali. Un terreno fertile per Puma che non si è fatta scappare l’occasione di realizzare una maglia inedita per il BVB.

Se in passato le righe verticali erano solo accennate, come nel 2015-2016, qui ricoprono per intero la parte frontale e con un originale effetto sfumato che ritroviamo anche sulle maniche.

Il colletto è a forma di ‘V’ evidenziato da un bordino nero, sul petto trovano posto il logo di Puma, lo stemma del Borussia Dortmund e lo sponsor Evonik. Il retro è interamente giallo con l’acronimo “BVB” in alto, la stampa di nomi e numeri con il font dello scorso anno e il lettering “Dortmund”.

“Mi piace il nuovo design che Puma ha sviluppato per noi e ci auguriamo di poterlo onorare al meglio nella Finale di Berlino del prossimo 27 maggio. Vogliamo finire la stagione nel migliore dei modi per rendere felici i nostri incredibili tifosi!”, sono state le parole di Marco Reus, uno dei calciatori più amati dal “muro giallo” del Westfalenstadion.

I pantaloncini neri con orlo giallo e le calze strisciate sono identiche allo scorso anno. All’occorrenza il Borussia potrà indossare anche i calzoncini gialli.

I messaggi di sostegno dei tifosi

Il Borussia Dortmund e Puma nei giorni scorsi hanno lanciato una campagna congiunta, invitando i tifosi di tutto il mondo a inviare un messaggio di supporto per la squadra. Il più bello sarà applicato su una maglietta che i calciatori indosseranno sabato 20 maggio prima della partita contro il Werder Brema, mentre quelli più originali daranno vita ad un kit speciale nella finale della Coppa di Germania. Il 27 maggio contro l’Eintracht Francoforte, infatti, saranno stampati direttamente sulle maglie utilizzate dai giocatori.

Il tweet polemico del Borussia Monchengladbach

Subito dopo la presentazione del nuovo kit del BVB, sull’account Twitter del Borussia Monchengladbach è comparso un tweet – poi rimosso – che metteva a confronto la casacca giallonera con quella usata in questa stagione dal Gladbach. Un mix tra uno sfottò e un’accusa nemmeno tanto velata di plagio che ad essere onesti era davvero esagerata.

Vi piace il nuovo look sfornato da Puma per il Borussia Dortmund 2017-2018?