“The Pulse of Dortmund”, è questo il motto con cui Puma ha presentato la nuova maglia del Borussia Dortmund 2018-2019.

Il BVB è il cuore della città di Dortmund che pulsa anche quando non c’è una partita in programma. Con il design della nuova divisa Puma vuole premiare lo stretto legame che il club ha con la città e i suoi fan, impareggiabili nella loro devozione.

Prima maglia Borussia Dortmund 2018-2019

Il cuore che pulsa, il cuore che batte, l’amore incondizionato dei tifosi che compongono il celebre “muro giallo” del Westfalenstadion, da qui l’idea di disegnare sullo sfondo della nuova maglia la grafica a impulsi.

Sul petto troviamo inoltre lo stemma del BVB con le due stelle, il logo di Puma e lo sponsor Evonik. Il co-sponsor Opel è invece applicato sulla manica sinistra.

Proprio le maniche, con taglio raglan, sono un altro dettaglio importante di questa nuova divisa, infatti sono ricoperte di nero con effetto melange e spezzate da una fascia gialla. Molto semplice il colletto a forma di ‘V’.

Passiamo al retro, in alto campeggiano le iniziali “BVB”, scendendo verso il basso ci sono i nomi e i numeri con il nuovo font Puma che vedremo anche ai Mondiali 2018 e infine il classico lettering “Dortmund”.

Minimali i pantaloncini, gialli senza inserti in contrasto. I calzettoni sono gialli con quattro righe nere che racchiudono lo “09” davanti e il logo Puma sul polpaccio.

Le nuove divise incorporano la tecnologia evoKnit per una migliore gestione dell’umidità che aiuta a creare la temperatura corporea perfetta in campo. Inoltre la costruzione è priva di cuciture per offrire il massimo in termini di vestibilità e comfort.

Maglie portiere Borussia Dortmund 2018-2019

Per i portieri Puma ha scelto i colori verde e viola, entrambe le casacche presentano una grafica più chiara sulla parte frontale. Pantaloncini e calze sono in tinta con la maglia.

Il debutto della nuova divisa avverrà sabato 5 maggio nella sfida contro il Mainz 05 al Signal Iduna Park, lì dove il cuore della città batte più forte.

Qual è la vostra opinione sulla rinnovata “corazza” del Borussia Dortmund rispetto alla maglia del 2017-18?