Nella prossima sfida di Bundesliga il Borussia Dortmund scenderà in campo con la nuova maglia di Puma per la stagione 2019-2020, una divisa che unisce elementi tradizionali e moderni per festeggiare i 110 anni della squadra tedesca.

Prima maglia Borussia Dortmund 2019-2020

La nuova maglia casalinga si distingue per il colletto a girocollo bicolore, le maniche raglan con orlo nero e la moderna grafica che scorre lungo le spalle. All’interno del collo troviamo un’etichetta che rende omaggio all’orgogliosa storia del club con la frase “110 Jahre – Gestern – Heute – Morgen – Für Immer Borussia Dortmund” (“110 anni – ieri – oggi – domani – per sempre Borussia Dortmund”).

Sul retro si invertono rispetto al passato il nome del club e il nome del calciatore, ora rispettivamente sopra e sotto la stampa dei numeri. All’altezza della nuca troviamo anche un inserto rettangolare nero.

I pantaloncini sono neri o gialli, da abbinare in base ai colori degli avversari, entrambi presentano un bordino in contrasto. I calzettoni sono gialloneri a righe orizzontali con il ricamo “BVB 09” frontale e il logo di Puma sul retro.

Maglie portiere Borussia Dortmund 2019-2020

Presentate anche le tre nuove maglie da portiere, tutte con scollo a ‘V’ e una grafica dinamica sulle maniche. I colori principali sono il verde, il nero e il viola.

I nuovi kit del BVB sono realizzati con la tecnologia DryCell di Puma, un materiale performante che aumenta il comfort e permette alla pelle di rimanere asciutta.

Come giudicate l’operato di Puma per le maglie del Borussia Dortmund 2019-2020?