40 anni sono un traguardo importante, nella vita di una persona e ancor più di uno sportivo; a quest’età, nella maggior parte dei casi, già da tempo un pensionato, un ex, un ricordo. Quando invece a 40 anni sei ancora il più forte, un idolo e un esempio, insomma una leggenda vivente, un simile approdo non può che essere festeggiato degnamente. Nel caso di un calciatore, con una maglia unica.

Lo scorso 28 gennaio questo traguardo è stato tagliato da Gianluigi Buffon, semplicemente il sinonimo di numero uno per un’intera generazione. Un simbolo del calcio italiano e della Juventus, quest’ultima una Signora a cui Buffon è fedele da ben 17 stagioni, nella buona e nella cattiva sorte, e che per celebrare lo storico compleanno del suo capitano ha lanciato una speciale e ricercata maglia black edition a lui dedicata.

Maglia ‘Black Edition’ Buffon 2018

Per i tifosi bianconeri, non si tratta di una novità: quella lanciata dalla Juventus è una classica maglia nera con bordini bianchi, la stessa — o quasi — già presente nella fornitura tecnica 2017-2018 riservata ai portieri di Madama. Tuttavia una maglia “fantasma”, che fin qui non era mai stata messa in vendita né dal club né da adidas, tant’é che nei rispettivi store è possibile acquistare unicamente la sua variante steel blue. Bella, certo, ma di tutt’altro effetto.

Un grande cruccio per i supporter zebrati, la maggior parte dei quali si era innamorata fin dall’estate di questo ammaliante template old style — impossibile non pensare alle iconiche casacche di illustri antenati di Buffon, l’immortale Zoff su tutti —, e che negli ultimi mesi era andata invano alla ricerca di una via per entrarne in possesso.

Una richiesta che evidentemente non dev’essere sfuggita al marketing bianconero, che in quest’annata già aveva dimostrato di trovarsi a suo agio con dei capi celebrativi. Ecco così nascere un nuovo oggetto da collezione in casa della Signora, celebrativo della sua massima icona sportiva contemporanea.

Questa black edition si presenta come l’identica versione da gara — marchiata adizero — indossata da Buffon durante questa stagione: una minimale divisa illuminata unicamente da dettagli a contrasto, come lo stemma sociale e le tre stelle sul petto, e le stripes adidas a correre lungo le maniche. Sulla schiena, ovviamente, l’inscindibile binomio tra il cognome «Buffon» e il numero «1».

A riprova della sua stretta derivazione dall’ambito di gara, all’interno del colletto troviamo le taglie espresse in numeri, e non in lettere come invece accade nei normali capi destinati alla vendita. Sempre qui scopriamo inoltre cosa rende questo kit davvero unico: una numerazione progressiva, che certifica l’edizione limitata — in una quantomai simbolica tiratura di 1111 esemplari — di questa maglia da collezione.

Un capo bramato da mesi dal popolo juventino, ed esaltato da un altrettanto speciale black pack che oltre alla divisa, riserva ai fortunati possessori anche una esclusiva cartolina autografa di Buffon. C’è da sottolineare come il tutto non sia decisamente a buon mercato, dato l’esborso richiesto di ben 249 euro…

Ciò nonostante, se state pensando di regalarvi ugualmente questo capo da collezione, bé rimettete il portafogli nella tasca: messa in vendita allo scoccare della mezzanotte del 28 gennaio, già all’alba questa black edition era sold out! Una maglia da record, in tutti i sensi. E come poteva essere altrimenti, per il portiere dei record.

Photocredits | Juventus FC