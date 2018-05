Pochi giorni fa il Celtic ha presentato la nuova maglia 2018-2019 in un evento della campagna “Only The Bold” organizzato insieme allo sponsor tecnico New Balance. Al Saint Luke’s di Glasgow hanno partecipato numerosi tifosi insieme ai calciatori Scott Brown, Kieran Tierney, Moussa Dembele, Leigh Griffiths e Kelly Clark della sezione femminile.

Prima maglia Celtic 2018-2019

La nuova collezione secondo New Balance prende ispirazione dalla maglia del 1903, la prima del Celtic con le mitiche hoops verdi e bianche. Il colletto è sottile in verde a girocollo ed è chiuso da un singolo bottone, più in basso troviamo lo stemma societario (non più dorato come nella maglia della scorsa stagione), il logo di New Balance e il main sponsor Dafabet.

Le righe orizzontali ricoprono solo la parte superiore delle maniche, creando così un distacco poco armonico da quelle della casacca.

Da uno sguardo ravvicinato possiamo ammirare anche il classico motivo tartan scozzese tono su tono, presente anche sul retro della maglia.

Il capitano Scott Brown ha commentato: “Il momento in cui scopriamo la nuova maglia è sempre eccitante. Ho indossato i colori del Celtic per più di 10 anni, non vedo l’ora di vedere la reazione dei tifosi per il nuovo kit”.

Così come nella divisa del Liverpool 2018-2019, anche qui i pantaloncini bianchi sono all’insegna della semplicità. I calzettoni sono a righe bianche e verdi ed è quasi una novità, infatti sono stati usati pochissime volte con questo stile nella storia del club.

“Ogni volta che progettiamo la nuova collezione insieme al Celtic cerchiamo di rappresentare al meglio l’iconica storia del club. Il nuovo kit sarà bello da vedere dentro e fuori dal campo”, sono state le dichiarazioni di Kenny McCallum, general manager di New Balance Football.

La squadra cattolica di Glasgow ha festeggiato di recente il 7° titolo consecutivo sconfiggendo gli arcirivali dei Rangers nel derby cittadino, sarà questa la casacca per continuare a scrivere la storia?