Giunti al secondo anno di collaborazione, il Chelsea e Nike hanno lanciato la nuova maglia casalinga per la stagione 2018-2019. Dopo il primo anno all’insegna dell’estrema semplicità, le nuove divise sono caratterizzate da un disegno più ricercato e ispirato alla storia del club londinese.

Prima maglia Chelsea 2018-2019

Il template della nuova maglia è l’ormai famoso Vaporknit, con le sue tre caratteristiche principali che lo distinguono dalla versione dell’anno scorso: grafica a motivi “elettrici” sulle spalle, motto e disegno specifici per ogni club all’interno del collo e fettuccia verticale personalizzata sul retro del colletto.

Il colore principale è naturalmente il blu, accompagnato stavolta dal bianco e dal rosso. I due colori secondari trovano spazio nelle sottili pinstripes orizzontali che partono dal fianco per interrompersi verso il centro della maglia.

Quello che a prima vista sembra un disegno abbastanza casuale è in realtà un riferimento piuttosto elaborato alla maglia delle stagioni 1983-1985, caratterizzata da fasce orizzontali di due diverse tonalità di blu, separate da delle sottili pinstripes biancorosse. La distanza tra le pinstripes della nuova maglia del Chelsea è uguale allo spessore delle fasce orizzontali della maglia degli anni ’80, che dunque trovano idealmente spazio nel “vuoto” tra una riga bianca e una rossa.

La grafica all’interno del colletto ospita la prima riga dell’inno dei londinesi: “Blue is the colour”, accompagnato dall’anno di fondazione del club, 1905. La fettuccia sul retro del colletto, invece, è decorata con il leone rampante dello stemma in bianco.

I pantaloncini sono blu con la grafica “elettrica” di una tonalità più scura che scende sul fianco. I calzettoni sono bianchi, rifiniti con due sottili strisce orizzontali, una blu e una rossa, sulla parte alta della calza, nonchè dalle iniziali del club: “CFC” ricamate sulla tibia.

La maglia ha fatto il suo debutto il 13 maggio scorso contro il Newcastle, nell’ultima partita di Premier League valida per la stagione 2017-2018, però non è stata utilizzata nella finale di FA Cup giocata la settimana seguente, il 19 maggio, e vinta per 1-0 contro il Manchester United.

Curiosamente, invece, è stata indossata dal Chelsea Legends nella partita di beneficenza contro l’Inter Forever disputatasi il giorno prima. Un’occasione per poter apprezzare le maglie nuove indossate dai giocatori che hanno fatto la storia più o meno recente dei Blues.

Quali sono le vostre impressioni sulle nuove maglie del Chelsea 2018-2019 firmate Nike?