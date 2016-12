Anche in Lega Pro è tempo di Christmas Match, nella sfida contro l’Arezzo il Como ha indossato una maglia personalizzata per l’occasione.

La presentazione è avvenuta qualche giorno fa presso lo stand Casa Como nella Città dei Balocchi, l’evento cittadino che ogni anno accoglie migliaia di visitatori durante le feste natalizie. A mostrarla davanti ai numerosi tifosi accorsi c’era l’intera rosa al completo, lo staff tecnico guidato da mister Gallo, il direttore generale Foresti e il direttore sportivo Andrissi.

Maglia Como Christmas Match 2016

Il modello è quello della terza maglia 2016-17 di colore nero, alla quale è stata aggiunta la silhouette di un albero di Natale intorno allo stemma del Como virato in oro. Sempre dorati sono gli sponsor e la stampa di nomi e numeri sul retro.

Sotto il logo societario è stata aggiunta la dicitura “Christmas Match – 23.12.2016”

I pantaloncini ed i calzettoni abbinati sono entrambi neri.

La maglia del Christmas Match sarà in vendita da domani 24 dicembre presso i punti vendita Legea, i collezionisti potranno anche scegliere di acquistare le casacche indossate dai calciatori nella sfida contro l’Arezzo (terminata 3-2 per gli avversari). Il ricavato delle maglie “match worn” sarà devoluto in beneficenza.

Dopo l’Atalanta vestita a festa ecco il Como, il match natalizio disputato con una maglia speciale diventa sempre più di moda in Italia.