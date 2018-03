Sono giorni caldissimi per la presentazione delle nuove maglie delle nazionali, non fa eccezione la Germania che ha svelato la maglia away per i Mondiali 2018. Una divisa che mischia tradizione e storia, con quel tocco in più che adidas riesce sempre a dare ai suoi lavori.

Seconda maglia Germania Mondiali 2018

Come la maglia casalinga, anche la divisa da trasferta è un omaggio alla storia calcistica tedesca. Partiamo dalla grafica tono su tono che richiama il design della maglia portata al campionato del mondo 1990 (e due anni prima agli Europei in casa).

Il colletto a ‘V’ sovrapposto con bordino verde era già stato usato fin dal 1984 e rimane uno dei più famosi in casa adidas.

Sul petto troviamo in linea lo stemma della DFB, il badge dorato FIFA per i campioni del mondo in carica e il logo di adidas. Niente grafica invece sul retro, dove oltre ai nomi e numeri in bianco è stampata la scritta “Die Mannschaft”.

I pantaloncini sono semplicemente bianchi con le strisce adidas in verde sui lati, le tinte si invertono sui calzettoni che in più mostrano l’acronimo “DFB” sul davanti.

Per la Germania si prospetta un mondiale in cui tutti l’aspetteranno al varco, cosa ne pensate del look di Ozil, Kroos e Hummels per le sfide di Russia 2018?