La pausa per le nazionali di novembre è stata un’occasione ghiotta per adidas che ha svelato le nuove maglie della Germania per Euro 2020. Arte e calcio è il binomio scelto dal brand tedesco per le collezioni di tutte le nazionali e con molta probabilità anche per la stagione 2020-21 dei club.

Un approccio differente che ha visto i designer adidas realizzare i primi bozzetti a mano senza tecniche digitali. Queste “opere d’arte” sono state d’ispirazione per i prototipi finali, i colori scelti e la grafica di nomi e numeri.

Prima maglia Germania Euro 2020

Per la Germania la classica tenuta bianca è decorata da sottili pennellate orizzontali che ricoprono il fronte e le maniche. Il colletto è nero a girocollo, mentre i bordi delle maniche sono impreziositi dai colori della bandiera tedesca: nero, rosso e oro.

I pantaloncini sono neri, completano la divisa casalinga i calzettoni bianchi con l’acronimo “DFB” sulla parte frontale.

Seconda maglia Germania Euro 2020

Presentazione prevista a marzo 2020. Secondo le indiscrezioni il colore principale sarà l’antracite.

Foto kit Germania 2020

La nuova divisa sarà indossata sabato nella sfida contro la Bielorussia in programma al Borussia-Park di Monchengladbach.