Per celebrare i 115 anni della sua storia, il club olandese Heracles Almelo, in collaborazione con il partner tecnico Acerbis, ha lanciato una speciale maglia da collezione, in edizione limitata e numerata proprio in 115 esemplari.

Una maglia realizzata in tessuto idoneo a richiamare la trama del materiale con cui venivano prodotte le casacche dei primi anni del ‘900.

La divisa celebrativa è stata indossata oggi in occasione dell’ultima gara casalinga di campionato contro l’Utrecht al Polman Stadium di Almelo.

La maglia si presenta perfettamente speculare, con una metà bianca con manica nera, e la restante metà a colori invertiti. Il brand bergamasco, ricalcando la divisa storica dell’Heracles, ha inserito un colletto a girocollo con la presenza di quattro bottoni bianchi verticali a chiusura dello stesso. Il logo societario è stato ricamato sul petto in maniera originale, a forma di cuore, e richiama lo stemma presente sulle maglie dei primi anni di fondazione del club.

All’interno del colletto è stata inserita la dicitura che celebra l’anniversario della società “1903 – 2018”. Nella parte inferiore destra, invece, è riportato, in ogni singola maglietta, un numero che va da 1 a 115, come gli anni di storia del club, che rende davvero unica ciascuna delle maglie create per l’occasione.

Medesimo style, template e tessuto anche per la maglia del portiere, in colorazione gialla con contrasti neri. Per l’occasione è stato creato anche un video di presentazione pubblicato sul canale ufficiale del club olandese.

Ora la parola passa a voi, tifosi e collezionisti: come giudicate il lavoro fatto da Acerbis per la maglia dei 115 anni di storia dell’Heracles Almelo?